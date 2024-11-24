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بعد إعلانها.. رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025 - أخبار كلمتك

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بعد إعلانها.. رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025 - أخبار كلمتك

بعد إعلانها.. رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - قرعة الحج 2025.. أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن «نتائج قرعة الحج 2025 في 6 محافظات اليوم الأحد 24 نوفمبر، وذلك عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، إذ بدأت الوزارة إجراء القرعة العلنية منذ يوم 20 حتى 26 نوفمبر2024.

تضمنت قرعة الحج هذا العام إجراء علنيا شفافا بمشاركة المواطنين في المحافظات المختلفة، وتمت القرعة في 6 محافظات يوم الخميس الماضي، وهي: البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تستكمل وزارة الداخلية القرعة العلنية لباقي المحافظات حسب الجدول المحدد لضمان الانتهاء من جميع الإجراءات في الوقت المناسب.

جدول إجراء قرعة الحج 2025

وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة الداخلية، جاءت مواعيد قرعة الحج على النحو التالي:

-محافظات القاهرة، الشرقية، مطروح، يوم 20 نوفمبر.

- محافظات الجيزة، الإسكندرية، دمياط، يوم21 نوفمبر

- محافظات البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، جنوب سيناء، يوم 23 نوفمبر

- محافظات كفر الشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف، يوم 24 نوفمبر

- محافظات أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الأقصر، الفيوم، المنوفية، يوم 25 نوفمبر

- محافظات سوهاج، قنا، شمال سيناء، القليوبية، يوم 26 نوفمبر.

خطوات الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025

- زيارة البوابة المصرية الموحدة للحج.

-إدخال الرقم القومي ورقم المصنع المطبوع على بطاقة الرقم القومي.

-ثم إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

-الضغط على زر بحث للحصول على النتيجة.

تسهيلات الفائزين في قرعة الحج

إقامة مريحة

حجز فنادق قريبة من الحرمين الشريفين لضمان راحة الحجاج.

وسائل نقل حديثة

توفير حافلات مكيفة لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

خدمات غذائية متنوعة

تقديم للحجاج وجبات غذائية متكاملة خلال فترة الحج.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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