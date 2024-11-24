باير ليفركوزن يعلن تفاصيل إصابة مهاجمه قبل مواجهة ريد بول سالزبورج - أخبار كلمتك

باير ليفركوزن يعلن تفاصيل إصابة مهاجمه قبل مواجهة ريد بول سالزبورج - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

سوريا رئيسًا للمجلس التنفيذى لوزراء الإسكان العرب - أخبار كلمتك

سوريا رئيسًا للمجلس التنفيذى لوزراء الإسكان العرب - أخبار كلمتك

بطلب من العراق، انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين - أخبار كلمتك

بطلب من العراق، انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين - أخبار كلمتك

رقصة القرن، حكايات إنسانية متعددة وتناغم حركي معبر على مسرح الجزويت (صور) - أخبار كلمتك

رقصة القرن، حكايات إنسانية متعددة وتناغم حركي معبر على مسرح الجزويت (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن قائمة تكريمات الدورة الأولى - أخبار كلمتك

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن قائمة تكريمات الدورة الأولى - أخبار كلمتك

الإحصاء يكشف التوزيع النسبي لأسباب العمل أقل من 35 ساعة في الأسبوع - أخبار كلمتك

الإحصاء يكشف التوزيع النسبي لأسباب العمل أقل من 35 ساعة في الأسبوع - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء - أخبار كلمتك

وزير التموين: استثمارات المنطقة اللوجيستية بالغربية تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه - أخبار كلمتك

وزير التموين: استثمارات المنطقة اللوجيستية بالغربية تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الري يؤكد أهمية حصر الأملاك والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات عليها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الري يؤكد أهمية حصر الأملاك والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات عليها - أخبار كلمتك

وزير الري يؤكد أهمية حصر الأملاك والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك، مع عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تنفذها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك.

واستعرض الدكتور سويلم ما تم حتى الآن فيما يخص طرح قطع أراض للاستثمار، حيث تم طرح 15 قطعة أرض ولاية مصلحة الري، وتم ترسية قطعتين، وجار ترسية قطعتين أخريين للاستثمار، ومن المتوقع طرح 13 قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025.

كما تم طرح 3 قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية قطعتين منها، وجار الإعداد لطرح 14 قطعة أخرى، كما يتم حاليا طرح قطعتين ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالي.. وقد وجه سويلم، بإعداد برنامج زمني بكافة قطع الأراضي التي يمكن استثمارها على الوجه الأمثل.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الري تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لـ20 قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهي فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية.

يذكر أنه تم توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات: أسوان، المنوفية، الغربية، القليوبية، والدقهلية بإجمالي 30 قطعة أرض، تم طرح 7 قطع منها للاستثمار، طبقا للإجراءات المتبعة، وجار استكمال إجراءات الطرح لباقي القطع.

اقرأ أيضاً
وزير الري يؤكد أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه

وزير الري يؤكد أهمية مشروع «برنامج تدريب المياه المصري - الإيطالي.. المعرفة المائية»

وزير الري يؤكد ضرورة معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تلقي تظلمات الراسبين في نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لوظائف باحث بيئي، اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق