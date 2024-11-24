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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته أمام فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، المقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

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وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، قرر منح لاعبو الفريق راحة سلبية أمس لمدة 24 ساعة، عقب التعادل أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1/1 في المباراة التي أقيمت أمس الأول في الدوري الممتاز. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان بعد غد الثلاثاء في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

 

وفي سياق أخر، طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من معاونيه إعداد تقرير فني شامل عن فريق ستاد أبيدجان منافس القلعة الحمراء استعدادًا لمواجهة الفريقين الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أفريقيا. 

وحرص كولر على الاجتماع مع ياسين ميكاري محلل أداء القلعة الحمراء، لتكليفه بإعداد تقرير يتضمن كافة التفاصيل عن الفريق الإيفواري. 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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