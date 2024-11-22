طبيب محمد طارق: حالته مستقرة ويخضع لعملية جديدة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:08 صباحاً - قال أحمد ماهر الطبيب المعالج لحالة محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن حالته مُستقرة حاليًّا، كما أنه خرج من العناية المركزة، وذهب لغرفة عادية لتلقي العلاج.

وشدد ماهر في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن طارق سيخضع لعملية جديدة اليوم لتطهير الجروح وحالته في تحسن مستمر.

شقيق عضو مجلس الزمالك يكشف الحالة الصحية لمحمد طارق

وكان قال أحمد طارق شقيق محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر أن شقيقه في حالة أفضل الآن وأنه خضع لعملية جراحية صباح الأحد الماضي.

وأضاف أن محمد طارق خضع لعملية جراحية لتنظيف أماكن الحروق في جسده.

وتابع أن محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استنشق دخانًا كثيرًا بسبب الحريق، ووضع تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.

وكشف عن أن حادث الحريق الذي تعرض له محمد طارق كان بسبب شاحن الهاتف.

وتابع: "محمد كان يظن أنني بجواره ويحاول إنقاذي ولم ير من حوله بسبب الحريق الكبير والدخان الكثيف.

مجلس الزمالك يزور محمد طارق

ووجه الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على متابعة حالة محمد طارق أول بأول، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل تواجد في المستشفى لزيارة محمد طارق.

وواصل: “محمد طارق لا يشغله دائمًا في حياته سوى الزمالك، وغدًا سنطمئن على عدم وجود آثار جانبية في الرئة”.

وقال إن: محمد طارق سيتم متابعته في المستشفى لمدة 4 أو 5 أيام بعد انتهاء فترة الملاحظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا