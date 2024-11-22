خريطة التلاوات المجودة اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

خريطة التلاوات المجودة اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

اليوم، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان - أخبار كلمتك

اليوم، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان - أخبار كلمتك

طبيب محمد طارق: حالته مستقرة ويخضع لعملية جديدة اليوم - أخبار كلمتك

طبيب محمد طارق: حالته مستقرة ويخضع لعملية جديدة اليوم - أخبار كلمتك

إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية - أخبار كلمتك

إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية - أخبار كلمتك

خبيرة: تحديد السعر العادل للمصرف المتحد أهم عوامل نجاح الطرح بالبورصة - أخبار كلمتك

خبيرة: تحديد السعر العادل للمصرف المتحد أهم عوامل نجاح الطرح بالبورصة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي والاتحاد والدوريات الأوروبية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي والاتحاد والدوريات الأوروبية - أخبار كلمتك

بوارج أمريكية تشن ضربات على مواقع الحوثيين في الحديدة - أخبار كلمتك

بوارج أمريكية تشن ضربات على مواقع الحوثيين في الحديدة - أخبار كلمتك

الأحد، انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات وإعلان النتائج - أخبار كلمتك

الأحد، انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات وإعلان النتائج - أخبار كلمتك

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية تنعى المونولوجست عادل الفار - أخبار كلمتك

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية تنعى المونولوجست عادل الفار - أخبار كلمتك

بناء الأسرة السوية وسبل الحفاظ عليها، الأوقاف تطلق اليوم 7 قوافل دعوية للواعظات - أخبار كلمتك

بناء الأسرة السوية وسبل الحفاظ عليها، الأوقاف تطلق اليوم 7 قوافل دعوية للواعظات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

طبيب محمد طارق: حالته مستقرة ويخضع لعملية جديدة اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طبيب محمد طارق: حالته مستقرة ويخضع لعملية جديدة اليوم - أخبار كلمتك

طبيب محمد طارق: حالته مستقرة ويخضع لعملية جديدة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:08 صباحاً - قال أحمد ماهر الطبيب المعالج لحالة محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن حالته مُستقرة حاليًّا، كما أنه خرج من العناية المركزة، وذهب لغرفة عادية لتلقي العلاج.

وشدد ماهر في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن طارق سيخضع لعملية جديدة اليوم لتطهير الجروح وحالته في تحسن مستمر.

 

شقيق عضو مجلس الزمالك يكشف الحالة الصحية لمحمد طارق

وكان قال أحمد طارق شقيق محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر أن شقيقه في حالة أفضل الآن وأنه خضع لعملية جراحية صباح الأحد الماضي. 

وأضاف أن محمد طارق خضع لعملية جراحية لتنظيف أماكن الحروق في جسده. 

وتابع أن محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استنشق دخانًا كثيرًا بسبب الحريق، ووضع تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة. 

وكشف عن أن حادث الحريق الذي تعرض له محمد طارق كان بسبب شاحن الهاتف. 

وتابع: "محمد كان يظن أنني بجواره ويحاول إنقاذي ولم ير من حوله بسبب الحريق الكبير والدخان الكثيف. 

 

مجلس الزمالك يزور محمد طارق

ووجه الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على متابعة حالة محمد طارق أول بأول، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل تواجد في المستشفى لزيارة محمد طارق. 

وواصل: “محمد طارق لا يشغله دائمًا في حياته سوى الزمالك، وغدًا سنطمئن على عدم وجود آثار جانبية في الرئة”.

وقال إن: محمد طارق سيتم متابعته في المستشفى لمدة 4 أو 5 أيام بعد انتهاء فترة الملاحظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أحمد سليمان: جماهير الزمالك سلاحنا وعواد جدد بنصف راتبه - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق