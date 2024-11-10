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الرياضة - 09:15 - مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:15 - مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:15 - مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:15 مساءً - بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم الأحد الموافق 10 من نوفمبر 2024، في إطار منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2024-2025.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني بث مباشر

ويسعى نادي برشلونة لتحقيق الفوز على نادي ريال سوسيداد من أجل مواصلة مسيرته نحو تحقيق اللقب، خصوصاً وأن الفريق الكتالوني ظهر خلال الموسم الحالي بأداء رائع مع المدير الفني فليك.

فيما يأمل نادي ريال سوسيداد في تحقيق المفاجأة وتعطيل مسيرة الانتصارات بالفريق الكتالوني، ومن جهة أخرى لحصد ثلاث نقاط غالية من خصم عنيد.

ويحتل البارسا صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة في 12 مباراة، بواقع 11 انتصار وهزيمة وحيدة.

فيما يدخل فريق ريال سوسيداد مباراة وهو في المركز الـ11 بجدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة في 12 مباراة، بواقع 4 انتصارات و3 تعادلات، وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وتقام مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم الأحد الموافق 10 من نوفمبر 2024، في إطار منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2024-2025.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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