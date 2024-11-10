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الرياضة - 09:15 - ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:15 - ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:15 - ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:15 مساءً - الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين 11 نوفمبر 2024، والذي يتوقع أن يميل للبرودة في وقت الليل.

الطقس في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص الطقس في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الطقس

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود البلاد غدا الاثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما في وقت الليل فأكدت الأرصاد الجوية أنه سيسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

الظواهر الجوية في طقس الغد

وذكرت الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5: 2 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فيتوقع أن تكون بين المعتدلة والمضطربة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 18

العاصمة الادارية 25 17

6 اكتوبر 25 17

بنهــــا 24 18

دمنهور 23 16

وادى النطرون 24 17

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 23 17

الزقازيق 25 18

شبين الكوم 23 17

طنطا 24 16

دمياط 24 20

بورسعيد 26 21

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 17

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 27 21

نخل 23 12

كاترين 19 09

الطور 27 18

طابا 25 19

شرم الشيخ 29 21

الاسكندرية 22 17

العلمين 22 18

مطروح 22 17

السلوم 21 13

سيوة 24 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 29 20

سفاجا 29 21

مرسى علم 30 21

شلاتين 30 21

حلايب 28 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 25 15

بني سويف 24 14

المنيا 25 15

أسيوط 26 14

سوهاج 27 16

قنا 28 17

الأقصر 29 16

أسوان 29 17

الوادى الجديد 27 15

أبوسمبل 30 15

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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