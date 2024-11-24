يعزز منظومة إنتاج الدقيق، تفاصيل إنشاء مطحن العاشر من رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:29 مساءً - تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مطحن العاشر من رمضان التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، برفقة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وقيادات الوزارة.

تفاصيل مطحن العاشر من رمضان

ويقع مطحن العاشر من رمضان على مساحة 22,000 متر مربع بجوار مرور سالم على طريق مصر-الإسكندرية الزراعي عند مدخل مدينة طنطا.

ويتضمن المطحن المبنى الإداري، مزود بغرفة تحكم حديثة لمتابعة العمليات التشغيلية بالدور الأول العلوي.

ومنشآت استقبال القمح: تشمل نُورة لاستقبال القمح الخام من الشاحنات وميزان بسكول لوزن الحمولات.

هذا بجانب صوامع تخزين متطورة، موزعة كالتالي 8 صوامع لتخزين القمح الخام، 4 صوامع لترطيب القمح، 6 صوامع للترطيب الأول، 2 صوامع للترطيب الثاني.



إضافة إلي 6 صوامع لتخزين الدقيق المدعم، 4 صوامع لتخزين النخالة المستخدمة في الصناعات الحيوانية والزراعية.

ويعمل مطحن العاشر من رمضان بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 طن يوميًا من الدقيق المدعم، موجهة لتلبية احتياجات منظومة الخبز المدعم.

كما يسهم في طحن الأقماح المحلية والمستوردة: لضمان الاستفادة المثلى من الحبوب، وإنتاج الدقيق المدعم.، لتوفير الخبز بأسعار مدعومة لملايين المواطنين، وإنتاج النخالة، لتلبية احتياجات الصناعات الزراعية والحيوانية.

ويمثل المطحن إضافة استراتيجية لمنظومة إنتاج الدقيق في مصر، حيث يُعزز الأمن الغذائي ويعكس تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الطحن والتخزين، كما يدعم جهود وزارة التموين في تحسين كفاءة الإنتاج وضمان استقرار إمدادات الخبز المدعم.

جولة تفقدية لوزير التموين بالغربية

وتفقد وزير التموين لعدد من المشروعات التموينية في محافظة الغربية، بهدف متابعة سير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة أيضًا الاطلاع على المشروعات اللوجستية والتجارية، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والخدمية بالمحافظة.

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