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الرياضة - 12:17 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:17 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:17 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، إذ سجل سعره في البنك المركزي نحو 49.61 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.61 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 49.74 جنيه 49.61 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.72 جنيه 49.62 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.72 جنيه 49.62 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.72 جنيه 49.62 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.72 جنيه 49.62 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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