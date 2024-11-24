الرياضة - 12:17 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، إذ سجل سعره في البنك المركزي نحو 49.61 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.61 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.74 جنيه 49.61 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.72 جنيه 49.62 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.72 جنيه 49.62 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.72 جنيه 49.62 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.72 جنيه 49.62 جنيه