الرياضة - 10:13 - عاجل.. طوارئ في محافظات مصر بشأن حالة الطقس (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - الطقس.. وجهت وزارة التنمية المحلية، كافة محافظات الجمهورية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لموجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، ونتج عنها سقوط الأمطار في بعض المحافظات.

حالة الطقس.. التنمية المحلية تعطي إرشادات للمواطنين

وناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين باتخاذ كافة الاحتياطات عند النزول إلى الشارع بالتزامن مع سوء حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، والابتعاد عن عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان، تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار فى حالة الطقس.

حالة الطقس الآن.. التعامل مع أي أحداث طارئة

وكلفت الوزارة، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أى طوارئ بشأن حالة الطقس، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء فى هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

حالة الطقس اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يعمل على نشاط الرياح على كافة الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم.. سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن القاهرة الكبرى تشهد الآن سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مضيفة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 22 درجة.

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأعلنت الهيئة، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، مؤكدة أن البلاد تشهد، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات على أغلب الأنحاء.

توقعات الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح، على كافة الأنحاء تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس.. تعطيل كافة الأنشطة البحرية

وعن تفاصيل حالة الطقس الآن.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود اضطراب قوي على البحرين المتوسط والأحمر، لافتة إلى أنه وجب التنويه لتعطيل كافة الأنشطة البحرية يومي الأحد والإثنين، إذ يصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من 4ـ6م وعلى الأحمر 3-4م.