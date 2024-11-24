الرياضة - 10:13 - أحوال الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - نواجه اليوم انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، هذا ما يدفع الكثير من الأشخاص للبحث عن أحوال الطقس اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024.

ونستعرض خلال السطور التالية، حالة أحوال الطقس اليوم الأحد في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها أغلب المحافظات المصرية، تزامنا مع قرب دخول فصل الشتاء.

أحوال الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أحوال الطقس اليوم، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة المحافظات والمدن المصرية، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 4 درجات على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك» أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

وكشفت خرائط الطقس، عن سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الرياح اليوم الأحد

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 50:40 كم/س مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

ف سياق متصل، حذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتكون سرعة الرياح 85:60 كم/س وارتفاع الأمواج من 6:4 متر، وأيضا اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس لتكون سرعة الرياح من 70:60 كم/س.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

درجات الحرارة اليوم

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 22 15

دمنهور 21 15

واديالنطرون 22 14

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 21 15

الزقازيق 21 15

شبين الكوم 21 15

طنطا 21 15

دمياط 20 16

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 21 15

السويس 22 14

العريش 20 14

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 21 07

كاترين 19 06

الطور 24 15

طابا 23 16

شرم الشيخ 26 19

الإسكندرية 19 14

العلمين 20 14

مطروح 20 15

السلوم 19 13

سيوة 23 12

رأس غارب 27 18

الغردقة 28 18

سفاجا 27 18

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 18

حلايب 26 19

أبورماد 27 18

رأس حدربة 27 19

الفيوم 22 14

بني سويف 23 13

المنيا 23 12

أسيوط 25 13

سوهاج 28 14

قنا 29 15

الأقصر 30 14

أسوان 28 15

الوادى الجديد 29 12

أبوسمبل 28 15