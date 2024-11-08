الرياضة - 08:44 - مصطفى بكري: الحدود المصرية ملتهبة ومحاطة بالمؤامرات.. لكن جيشنا قادر على حمايتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:44 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري قادر على تخطي الأزمات التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن الدولة المصرية مستهدفة وجيش مصر مستهدف والحدود المصرية أيضاً مستهدفة".

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أنه لدينا دولة محافظة على حدودها في ظل زمن تستباح فيها كل الحدود، موضحاً أن الحدود المصرية ملتهبة ومحاطة بالمؤامرات، ولكن الجيش المصري قادر على حمايتها وحماية الأمن القومي المصري".

وأوضح مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي بذل الكثير للحفاظ على الجيش المصري والدولة المصرية، مشيراً إلى أن مصر عاشت عصرا من أصعب عصورها أيام الجماعة الإرهابية، ولكن الشعب المصري هو الذي وقف بجانب الجيش والشرطة المصرية لإقصاء هذه الجماعة من الحكم.