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جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الحادية عشر، وهذا موقف صلاح - أخبار كلمتك

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جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الحادية عشر، وهذا موقف صلاح - أخبار كلمتك

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الحادية عشر، وهذا موقف صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي جدول ترتيب  الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا وذلك قبل انطلاق الجولة الحادية عشر من البطولة الإنجليزية. 

وتنطلق الجولة الحادية  عشر من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025، غدا السبت بالعديد من المواجهات القوية أبرزها صدام ليفربول ضد أستون فيلا، ومانشستر سيتي ضد برايتون.

ويحتل المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف بالتساوي مع كولر بالمر لاعب تشيلسي. 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الحادية عشر

1- إيرلنج هالاند، مانشستر سيتي: 11 هدفا.

2- بريان مبيومو،  برينتفورد: 8 أهداف

3- كريس وود، نوتنجهام: 8 أهداف

4-محمد صلاح، ليفربول: 7 أهداف 

5- كول بالمر، تشيلسي: 7 أهداف

6- نيكولاس جاكسون، تشيلسي: 6 أهداف 

7-  داني ويلباك، برايتون: 6 أهداف

8- يوان ويسا،  برينتفورد: 5 أهداف

9- أولي واتكينز، أستون فيلا: 5 أهداف

10- لويس دياز، ليفربول: 5 أهداف

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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