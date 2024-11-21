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طاقة القدر واتفتحت له، كلوب على رادار أغنى عائلة في فرنسا - أخبار كلمتك

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طاقة القدر واتفتحت له، كلوب على رادار أغنى عائلة في فرنسا - أخبار كلمتك

طاقة القدر واتفتحت له، كلوب على رادار أغنى عائلة في فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:53 صباحاً - تخطط عائلة أرنو، مالكة شركة "إل في إم إتش" العملاقة الفرنسية المتخصصة في السلع الفاخرة، للاستفادة من خبرة المدرب الألماني يورجن كلوب كجزء من مشروع طموح لتحويل نادي "باريس إف سي" لأحد القوى الكبرى في كرة القدم الفرنسية.

وتشمل صفقة استحواذ العائلة على النادي، الناشط حاليًّا بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، جلب عملاق مشروبات الطاقة "ريد بول" كشريك من خلال الحصول على نسبة أقلية في الأسهم.

ومن المقرر أن ينضم كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، إلى "ريد بول" كرئيس لكرة القدم العالمية بالشركة في يناير المقبل.

وقال أنطوان أرنو، نجل الملياردير برنارد أرنو، في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، بملعب تدريب الفريق في أورلي "لقد تحدثت مع كلوب عدة مرات، وهو متحمس للغاية للعمل معنا".

وأضاف: "نحن لا نأتي بمفردنا، ريد بول بجانبنا لأننا نعرف ما نحن نتميز فيه وما لا نجيده، لدينا كفاءات إدارية، ولكن ليس لدينا أي مهارات في عمليات كرة القدم".

وسلط أرنو الضوء على الخطط الرامية للاستفادة من أدوات "ريد بول" واستغلال مجموعة المواهب الكروية في منطقة باريس.

وشدد أرنو على أن "باريس لديها على الأرجح أفضل مجموعة مواهب كروية في العالم، تنافسها فقط مدينة ساو باولو البرازيلية. سوف تساعد أدوات البيانات التي تقدمها ريد بول بشكل كبير في جهودنا الكشفية".

كما أوضح أرنو خططه بشأن حصة أغلبية الأسهم المملوكة لعائلته، حيث قال للصحفيين "هذا مشروع عائلي بدأناه مع أشقائي وشقيقاتي. اعتقدنا أنه من الجيد المغامرة في شيء أكثر إثارة من أنشطتنا المعتادة. كانت كرة القدم شغفي منذ أن كنت في العاشرة من عمري".

ومن المقرر أن تستحوذ شركة "أجاتشي" القابضة التابعة للعائلة على حصة 52 في المئة في نادي "باريس إف سي"، بينما تمتلك ريد بول 11 في المئة، وسيمثل أرنو الشركة في مجلس إدارة النادي.

من جانبه، كشف بيير فيراتشي، رئيس النادي الحالي ومالكه، أن عملية الاستحواذ على النادي حصلت على موافقة رابطة الدوري الفرنسي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة في 29 نوفمبر الجاري.

وبحلول عام 2027، من المقرر أن تمتلك عائلة أرنو حوالي 80 في المئة من الأسهم، مع زيادة حصة ريد بول إلى 15 في المئة.

ولم يحقق فريق الرجال بنادي "باريس إف سي"، الذي تأسس عام 1969، أي نجاح كبير حتى الآن، علما بأنه يتصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية الفرنسي هذا الموسم مع بقاء أكثر من نصف الموسم، فيما يتنافس فريق السيدات بالدوري الفرنسي الممتاز ودوري أبطال أوروبا للسيدات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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