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اتحاد جدة يستعيد نجمه مع إيقاف التنفيذ - أخبار كلمتك

اتحاد جدة يستعيد نجمه مع إيقاف التنفيذ - أخبار كلمتك

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اتحاد جدة يستعيد نجمه مع إيقاف التنفيذ - أخبار كلمتك

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اتحاد جدة يستعيد نجمه مع إيقاف التنفيذ - أخبار كلمتك

اتحاد جدة يستعيد نجمه مع إيقاف التنفيذ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:49 صباحاً - استعاد نادي اتحاد جدة السعودي، أحد لاعبيه بعد غياب طويل استمر لمدة 332 يومًا، بسبب إصابة في الرباط الصليبي.

وكان الاتحاد أعلن في 24 ديسمبر من العام الماضي 2023، إصابة لاعبه أحمد بامسعود، في الرباط الصليبي.

 

الاتحاد يستعيد نجمه بعد الرباط الصليبي

جاء ذلك خلال مباراة العميد أمام الرائد بالموسم الماضي، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن، وخسرها اتحاد جدة 1-3.

وشهدت تدريبات الاتحاد الجماعية، عودة أحمد بامسعود، ظهيره الأيسر، للمرة الأولى منذ تعرضه إلى قطع في الرباط الصليبي.

عودة مع إيقاف التنفيذ

ولن يتمكن بإمكان بامسعود من المشاركة في مباريات فريقه، حيث إنه ليس مقيدًا على القائمة المحلية، وليس بإمكانه المشاركة رسميًّا حتى يعود إليها إما في يناير المقبل أو صيف 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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