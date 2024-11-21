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عضو بالأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي والحضري للقلعة الحمراء - أخبار كلمتك

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عضو بالأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي والحضري للقلعة الحمراء - أخبار كلمتك

عضو بالأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي والحضري للقلعة الحمراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:25 صباحاً - الأهلي، قال مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن عودة رمضان صبحي للأهلي مستحيلة، وأن لا صحة لما يتردد حول عودة اللاعب من جديد لصفوف القلعة الحمراء.

وأوضح مهند مجدي، أن ما يتردد حول إمكانية تولي عصام الحضري مهمة مدرب حراس مرمى النادي الأهلي أمر غير صحيح ولن يحدث أيضًا.

 

مارسيل كولر على خطى مانويل جوزيه

وأكد مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مارسيل كولر يسير بصورة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وحقق العديد من الإنجازات والنجاحات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح مهند مجدي، أن مارسيل كولر يمتلك فرصة قوية لمعادلة حجم الإنجازات التي حققها المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه مع القلعة الحمراء.

وقال “مجدي”: “الأهلي يسعى دائما لتحقيق الإنجازات وحصد البطولات، وأي مدرب يقود الأهلي سيكون أمام فرصة قوية لدخول التاريخ من أوسع أبوابه”.

مارسيل كولر يريح لاعبيه أمام الاتحاد

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عدم الدفع بجميع اللاعبين الدوليين أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في الدوري المصري الممتاز.  

وجاء قرار كولر بسبب رغبته في إراحة عدد من اللاعبين الدوليين لعدم تأثرهم بضغط المباريات، وذلك للحفاظ عليهم من التعرض لأي إصابات محتملة. 

وشارك اللاعبين الدوليين في مران اليوم، حيث اكتفى عدد منهم بأداء جلسات استشفاء في الجيم، وذلك بعد عودتهم من المشاركة في ‏مباريات المنتخب الوطني ضمن الأجندة الدولية.‏  

 

تغيير ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 

و قررت رابطة الأندية المصرية إقامة مباراة النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر في الأسبوع الثالث لمسابقة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم علي ملعب ستاد السلام بدلًا من إقامتها بإستاد القاهرة.

وجاء قرار رابطة الأندية بسبب وجود أعمال الصيانة بملعب إستاد القاهرة وعدم الانتهاء منها حتى الآن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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