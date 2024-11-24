الرياضة - 11:58 - في أول أيام نوة باقي المكنسة.. الأمطار تملأ شوارع القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:58 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس بالتزامن مع تعرض المحافظات إلى نوة باقي المكنسة، حبث شهدت معظم المحافظات ومن بينهما القاهرة والجيزة سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

حالة الطقس في أول أيام نوة باقي المكنسة

أوضحت الأرصاد، أنه بالتزامن مع أول أيام نوة باقي المكنسة شهدت البلاد أجواء شتوية باردة واضطراب في حركة الملاحة البحرية، مع فرص سقوط أمطار.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد بداية من اليوم انخفاض درجات الحرارة بمعدل من 4 إلى 5 درجات على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة البحرين

وأشارت التوقعات إلى تأثير الرياح لمدة 6 أيام، مع اضطرابات في الملاحة البحرية اليوم على البحر المتوسط إذ تتراوح سرعة الرياح من 60 إلى 85 كيلو متر في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار.

ويشهد أيضا البحر الأحمر اليوم بالتزامن مع تأثير نوة باقي المكنسة إضطرابات في حركة الملاحة بالإضافة إلى خليج السويس إذ تتراوح سرعة الرياح من 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة ويتراوح طول الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

خريطة سقوط الأمطار

لفتت الأرصاد إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنيا، بني سويف، الفيوم، القاهرة، الجيزة، القليوبية».

درجة الحرارة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

الوجه البحري العظمى والقاهرة الكبرى 22 درجة والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة

طقس يوم الإثنين 25 نوفمبر

تشهد البلاد بداية من يوم الإثنين نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء مع أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

درجات الحرارة يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024

شمال الصعيد العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

الوجه البحري العظمى والقاهرة الكبرى 20 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة

طقس يوم الثلاثاء 24 نوفمبر وحتى الجمعة 29 نوفمبر

كما تشهد المحافظات بداية من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر حتى يوم الجمعة 29 نوفمبر نشاطا للرياح مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متفاوتة.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

الوجه البحري العظمى والقاهرة الكبرى 20 درجة والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة

درجات الحرارة يوم الأربعاء 27 نوفمبر

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة

الوجه البحري العظمى والقاهرة الكبرى 21 درجة والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

درجات الحرارة يوم الخميس 28 نوفمبر

شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

الوجه البحري العظمى والقاهرة الكبرى 21 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة

درجات الحرارة يوم الجمعة 29 نوفمبر

الوجه البحري العظمى والقاهرة الكبرى 22 درجة والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة