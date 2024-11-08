الرياضة - 09:00 - الأرصاد الجوية تحذر المواطنين عبر كلمتك من شتاء 2025.. وتؤكد: درجات الحرارة تصل تحت الصفر في هذه المناطق (حوار) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن السمات العامة لـ فصل الشتاء المعتاد في مصر، تزامنًا مع اقتراب بدؤه يوم 21 ديسمبر المقبل، قائلة: «يشهد فصل الشتاء في مصر انخفاض في قيم درجات الحرارة وهطول الأمطار في محافظات شمال البلاد بشكل كبير، مع انتشار موجات الصقيع والتي تحدث بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ عن المعدل الطبيعي لفترة زمنية محددة».

وأضافت غانم، في حوار خاص لـ«الأسبوع»، أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بامتداد المنخفض القبرصي إذ تزامن مع منخفض جوي من طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى عدم استقرار الأحوال الجوية، وأحيانًا يؤثر المرتفع الأزوري على الطقس المحمل بالكتل الهوائية الدافئة، على عكس الكتل الهوائية القادمة من المناطق الشرقية.. وإليكم نص الحوار:

هل هناك دلائل تشير إلى أن شتاء 2025 سيكون الأكثر تطرفًا بفعل التغير المناخي؟

- لا يوجد أي دلائل تشير إلى أن شتاء 2025 سيكون الأكثر تطرفًا بفعل التغير المناخي، لأن التغيرات المناخية تؤثر على كل الفصول مثل فصل الخريف الذي شهد ارتفاع سقوط الأمطار عن المعدل الطبيعي، بينما شهد فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة عن الحد المعتاد، وذلك نتيجة أن التغيرات المناخية تؤثر على كل فصل على حدة.

موعد ذروة فصل الشتاء 2025 وما هي أكثر المناطق التي ستتأثر بها؟

- ذروة فصل الشتاء تكون خلال شهري يناير وفبراير 2025، حيث سيشهد طقس البلاد انخفاض قيم درجات الحرارة، مع انتشار موجات الصقيع، والتي تنتشر في محافظات الصعيد ليلًا، حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر، فيما تسجل في وسط سيناء تحت الصفر.

- وتساقط الثلوج يكون في جميع الفصول وليس في فصل الشتاء فقط، وتشهده مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء، فضلًا عن هطول حبات البرد والكرات الثلجية نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية بسبب انخفاض درجات الحرارة عن القيم الطبيعية.

هل الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التقلبات الجوية في مختلف المحافظات؟

- طقس الفترة المقبلة، سيشهد فرصًا لسقوط الأمطار وذلك اعتبارًا من الغد، خاصة في محافظات شمال البلاد والأماكن الساحلية، بسبب التأثر بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، وسيشهد طقس القاهرة الكبرى أمطار خفيفة يوم السبت، فيما تكون غزيرة ومتوسطة على السواحل الشمالية وتمتد على المحافظات الداخلية بداية من الأحد.

ما هي التحذيرات الصحية للمواطنين خلال شتاء 2025؟

- ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل منتظم، لمعرفة تطورات حالة الطقس أولًا بأول، فضلًا عن توخي الحذر مع انخفاض درجات الحرارة بالتزامن مع اقتراب بدء فصل الشتاء، وارتداء الملابس الشتوية المناسبة، فضلًا عن ضرورة متابعة التوصيات والتعليمات التي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية عبر البيانات الرسمية.