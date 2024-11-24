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إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في 5 محافظات.. اليوم - أخبار كلمتك

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إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في 5 محافظات.. اليوم - أخبار كلمتك

إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في 5 محافظات.. اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - قرعة الحج 2025.. تبدأ وزارة الداخلية، إجراء مراسم قرعة الحج 2025، والتي تجرى بمديريات أمن كفر الشيخ، والوادي الجديد، والإسماعيلية، والغربية، وبني سويف.

وذلك في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024.

سعر حج القرعة 2025

ومن جانبها، أوضحت غرفة شركات السياحة، أن سعر حج القرعة 2025 أو كما أطلق عليه رسوم جدية حجز قرعة الحج 2025، تختلف في كل برنامج عن الآخر، وذلك بالنسبة للراغبين في السفر من خلال البرنامج الاقتصادي أو البرنامج السياحي.

وأضافت غرفة شركات السياحة، أن مبلغ جدية الحجز لـ قرعة الحج 2025 الاقتصادي «بري و طيران» بـ 60 ألف جنيه، ورسوم جدية الحجز لـ برامج الحج السياحي الـ 5 نجوم بـ 100 ألف جنيه.

بينما، يتراوح سعر حج القرعة 2025 «البري» بين 230 لـ 260 ألف جنيها، وفقاً لما تم تداوله خلال هذه الفترة.

قرعة الحج 2025

الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025

1) قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية من هنـــــــا.

2) قم باختيار أيقونة نتائج الحج.

3) قم بالضغط على «نتائج قرعة الحج 2025.

4) أدخل كافة البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي أو رقم طلب التقديم.

5) اضغط على زر بحث وستظهر النتيجة خلال بضع ثواني.

شروط حج القرعة 2025

ووفقًا لما جاء في إعلان وزارة الداخلية، بشأن حج القرعة 2025 يتعين على المتقدمين تقديم الطلب بأنفسهم لأي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. يمكن أيضًا تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لـ الإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية أو من خلال الاتصال على رقم الخدمة الصوتية (27983000-02)، وسيتم التحقق من صحة البيانات عبر بطاقة الرقم القومي السارية، حيث لا تُقبل الطلبات التي تحتوي على بيانات غير صحيحة أو بطاقات غير سارية.

وتجري قرعة علنية لجميع المتقدمين من خلال «البوابة المصرية الموحدة للحج» بمديريات الأمن، وفقًا للجدول الزمني الذي ستعلن عنه الإدارة العامة للشؤون الإدارية. ويقتصر أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م على من لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، مع اشتراط القدرة الصحية على أداء مناسك الحج.

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مواعيد «قرعة الحج 2025 في المحافظات (تفاصيل)

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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