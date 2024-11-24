انتشار مروري بشوارع العاصمة والجيزة بعد التقلبات الجوية في حالة الطقس وسقوط أمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - حالة الطقس.. عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة تواجدها بالشوارع والميادين، صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع سقوط الأمطار، والتلقبات الجوية في حالة الطقس، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق والمحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات.

وبالتزامن مع التقلبات الجوية في حالة الطقس، تمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالعاصمة والجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

انتشار مروري تزامنًا مع سقوط الأمطار

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، بالتزامن مع سقوط أمطار وسوء حالة الطقس الآن في العاصمة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

حالة الطقس.. استعدادات المحافظة للتعامل مع الأمطار

من جهته، أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التي تشير لسقوط أمطار خلال اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما جرى نشر «الشفاطات» و«البدالات»، بمطالع ومنازل الكباري في أحياء القاهرة المختلفة.

وأوضح المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ بالتزامن مع سوء حالة الطقس، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين.