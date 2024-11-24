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اخبار الزمالك، تفاصيل جلسة جوميز وميشالاك - أخبار كلمتك

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اخبار الزمالك، تفاصيل جلسة جوميز وميشالاك - أخبار كلمتك

اخبار الزمالك، تفاصيل جلسة جوميز وميشالاك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:25 مساءً -  الزمالك،  عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع البولندي ميشالاك جناح الفريق

وطالب جوميز من ميشالاك ان يكون اكثر فعالية امام المرمي وان لا يلتفت لأي انتقادات توجه له والتركيز في التدريبات فقط

جلسة جوميز مع اللاعبين 

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران من أجل مطالبتهم بغلق صفحة مباراة المصري

ومن المقرر أن يصحح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة الأمس امام المصري كي لا تتكرر في مباراة بطل موزمبيق

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

 

الزمالك 

اعلي قيمة تسويقية في الزمالك  

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو. 

 

تصريحات جوميز 

وقال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه من السهل جدًا تحليل مباراة المصري التي خسرها فريقه بهدف دون رد في الدولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.


وقال المدير الفني:"هذه ليست أول مرة نبدأ فيها مباراة بدون شكل جيد أو طاقة، وبدون خلق فرص، وبالتأكيد هناك أخطاء وأعد الجماهير بأننا سنعمل على تصحيحها".


وتابع جوميز  في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلًا:" الكرة مكسب وخسارة، ولكن لا يجب أن نخسر بسبب عدم بذل مجهود في الملعب، والأداء تحسن في الشوط الثاني، وخلقنا عدة فرص وحاولنا كثيرًا، ونسعى لتصحيح الأخطاء التي تسببت في خسارة اليوم من أجل تصحيح المسار".

وأضاف جوميز:" حزين جدًا من الطريقة التي لعبنا بها لقاء المصري في الشوط الأول، ولم نتمكن بسببها من خلق فرص، والدوري في الموسم الحالي سيكون أصعب كثيرًا ولا يجب أن يخسر الزمالك نقاطًا بسهولة".
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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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