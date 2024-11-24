1620 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:45 - سعر الذهب الآن في مصر.. تحركات مفاجئة في مختلف أعيرة المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:45 - سعر الذهب الآن في مصر.. تحركات مفاجئة في مختلف أعيرة المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:45 - سعر الذهب الآن في مصر.. تحركات مفاجئة في مختلف أعيرة المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً - سعر الذهب الآن في مصر.. شهد سعر الذهب الآن في مصر تغيرات مفاجئة بعد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المنركزي، ليسجل سعر الذهب عيار 21 سعر 3780 جنيها للبيع و3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

وتوفر بوابة كلمتك، خلال السطور التالية، لمتابعيها وزوارها آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب الآن في مصر اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

حافظ سعر الذهب عيار 24 على ثابته النسبي داخل أسواق الصاغة منتصف تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 عند 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

شهد سعر الذهب عيار 22 في الأسواق المحلية حالة من الثبات خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث سجل 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 عند مستوى 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم في أسواق الصاغة نحو 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

حافظ المعدن الأصفر عيار 14 على استقراره في الأسواق المصرية، حيث سجل سعرًا بلغ 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في سوق الصاغة المصرية خلال منتصف تعاملات يوم الأحد مستوى 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 9

وشهد سعر الذهب عيار 9 استقرارًا نسبيًا في سوق الصاغة، حيث بلغ 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه اليوم نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 نحو 2716.27 جنيه للشراء، و2715.91 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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