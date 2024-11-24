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عبد اللطيف يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

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عبد اللطيف يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

عبد اللطيف يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:36 مساءً - أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة لثلاث مدارس تابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، ومدرستين تابعتين لإدارة الساحل التعليمية، ومدرسة تابعة لإدارة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جولات الوزير الميدانية المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

ورافق الوزير، خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

جولة وزير التعليم على مدارس الجيزة والقاهرة 

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته بزيارة مدارس تابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تفقد مدرسة "أحمد عرابى للتعليم الأساسي" التى تضم عدد ١٨٩٠ طالبا وطالبة، وتشتمل فى الفترة الصباحية على طلاب رياض الأطفال والصفوف الأولى والثانية والثالثة الابتدائي، وفى الفترة المسائية طلاب مراحل الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وطالبات المرحلة الإعدادية.

وحرص الوزير خلال تفقده لفصول المدرسة على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة والرياضيات، ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، وكذلك التأكد من الالتزام بدفاتر التحضير والحضور والغياب.

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وعقب ذلك، قام وزير التربية والتعليم بتفقد مدرسة “عثمان بن عفان الابتدائية” التي تضم عدد ١٤٥٠ طالب وطالبة، وحرص على متابعة نسب حضور الطلاب، ودفاتر تسجيل درجاتهم في التقييمات الأسبوعية؛ للاطمئنان على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع المعلمين داخل الفصول.

كما التقى الوزير بعدد من المعلمين بالمدرسة واستمع لآرائهم حول ما يتم حاليًا من ضبط المنظومة التعليمية، وملاحظاتهم حول وجود أية معوقات تعوق عملهم.

تنظيم برامج علاجية لتحسين مهارات القراءة والكتابة والرياضيات

ووجه الوزير فى ختام جولته للمدرسة بتشكيل لجان متابعة يومية للمدرسة وتنظيم برامج علاجية لتحسين مهارات القراءة والكتابة والرياضيات.

وتوجه الوزير لتفقد مدرسة "إمبابة الإسماعيلية الإعدادية بنين"، والتى تضم عدد ٨٦٢ طالبا، حيث قام بمراجعة نسب حضور الطلاب، ومستوى تحصيلهم الدراسي، واطلع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية، ومقارنتها بدفتر درجات أعمال السنة، موجهًا بتشكيل لجان متابعة لضبط أداء العملية التعليمية بالمدرسة، ونسب حضور الطلاب.

كما توجه الوزير لزيارة مدارس تابعة لإدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث تفقد مدرسة "الساحل الابتدائية " والتى تضم ٩٢٥ طالبا وطالبة، وحرص خلال تفقد الفصول على متابعة كراسات الطلاب للحصة والواجبات، ودفاتر المعلمين للتحضير، والاطمئنان على تسجيل نسب الغياب والحضور، ودفاتر التقييم الأسبوعي ودرجات أعمال السنة، وأجرى الوزير حوارًا أبويًا مع الطلاب حول مدى استيعابهم الدراسى، وأمنياتهم المستقبلية.

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وأشاد الوزير بمستوى طلاب المدرسة، وجهود مديرة المدرسة فى الحفاظ على النظام والنظافة ومستوى الطلاب، وكذلك أحد المعلمين المتميزين بالمدرسة مما كان له أكبر الأثر الإيجابي على مستوى الطلاب التحصيلي، موجهًا أيضا بتوفير احتياجات المدرسة من الديسكات.

كما تفقد الوزير مدرسة "فريد أبو حديد الإعدادية بنين" والتى تضم عدد ١١٣٨ طالبا، حيث تابع نسب التزام الطلاب بالحضور، ومستواهم فى التقييمات، موجهًا بتشكيل لجان متابعة، وإعداد تقارير أسبوعية حول انتظام العملية التعليمية فى المدرسة والتقييمات الأسبوعية.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة اليرموك الابتدائية، التابعة لإدارة الزاوية الحمراء التعليمية، والتى تضم ١١١٧ طالبا وطالبة بمرحلة التعليم الأساسي، حيث حرص على متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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