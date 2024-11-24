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ختام دورة الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية - أخبار كلمتك

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ختام دورة الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية - أخبار كلمتك

ختام دورة الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - اختتمت  اليوم فعاليات دورة الاتحاد النرويجي لتعليم أساسيات تدريب كرة القدم لمدربات الكرة النسائية بمصر بالتعاون مع الاتحاد المصري وبمشاركة ٢٨ دارسة. 

علاء نبيل يوزع شهادات علي الدارسات

وقام الكابتن علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم بتوزيع الشهادات علي الدارسات، وبدأ اليوم الأول بمحاضرة نظرية ثم محاضرة فنية في الملعب تم خلالها تلقين الدارسات بعض أساسيات ومهارات تدريب الناشئات مثل التحرك بالكرة والتصويب علي المرمى.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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