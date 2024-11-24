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تفاصيل مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة - أخبار كلمتك

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تفاصيل مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة - أخبار كلمتك

تفاصيل مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024.. يبحث العديد من المعلمين والمعلمات الراغبين في التقديم في مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة، عن التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها.

مسابقة معلمين الأزهر الشريف 2024

أعلن الأزهر الشريف، عن حاجته لــ 12498 معلما بنظام الحصة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، في جميع المناطق الأزهرية، وجاء ذلك في إطار سد العجز في بعض التخصصات والمراحل في الإدارات التعليمية التابعة للأزهر.

مسابقة معلمين الأزهر الشريف 2024

آخر موعد للتقديم في مسابقة معلمين الأزهر الشريف 2024

وأوضح الأزهر، أنه يتم التقديم في مسابقة معلمين الأزهر الشريف 2024 من خلال تقديم طلب باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة يسلم باليد بمقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، ويكون آخر موعد لتسليم الطلب يوم السبت الموافق 7 ديسمبر المقبل.

طريقة التقديم في مسابقة معلمين الأزهر الشريف 2024

وأضاف الأزهر، أنه لن يلتفت إلى طلبات التقديم في مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد، على أن يكون محددًا بالطلب التخصص والمرحلة والإدارة التعليمية التي يرغب في التقدم إليها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة معلمين الأزهر الشريف 2024

- أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

- 4 صور من شهادة الميلاد.

- حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلًا.

مسابقة معلمين الأزهر الشريف 2024

التخصصات المطلوبة في مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024

- معلم مواد شرعية وعربية، على أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر «الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية».

- معلم لغة إنجليزية، على أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

- معلم رياضيات، على أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم تخصص رياضيات.

- معلم «علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء»: أن يكون من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص «كيمياء / فيزياء / أحياء».

- معلم «دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا»: أن يكون من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص «تاريخ / جغرافيا»، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

شروط مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي تربوي مناسب.

- أو مؤهل عالي مناسب.

- بالإضافة إلى الدبلوم التربوي حسب مادة التخصص.

- لا يقل التقدير العام للمتقدمين عن «جيد».

- لا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة عند الإعلان.

- تكون المفاضلة بالنسبة للمتقدمين على مستوى كل إدارة تعليمية بحسب الأسبقية.

- الترتيب النهائي وفقًا للأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل.

- عند التساوي في ذلك يقدم الأعلى مؤهلًا «ماجستير - دكتوراه»، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنًا.

- يجب أن يكون المتقدم من المقيمين بمراكز أو أحياء المحافظات المطلوبة.

- يجوز التقدم على إدارتين تعليميتين «أساسية/ احتياطية».

- يجوز التقدم عل مرحلتين «أساسية/ احتياطية».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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