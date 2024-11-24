وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان شركة طنطا للزيوت والصابون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:32 مساءً - قام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة تفقدية لشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية.

وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمؤسسات الإنتاجية الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الاقتصاد الوطني،والوقوف على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ.

جولة تفقدية لوزير التموين بشركة الزيوت في الغربية

بدأت الجولة بزيارة خطوط الإنتاج بالشركة، حيث اطلع الوزير والمحافظ على العمليات الإنتاجية المختلفة، بدءًا من مراحل تعبئة المياه وتصنيع الزيوت النباتية مرورًا بإنتاج الصابون والمنظفات، وصولًا إلى تعبئة المياه الطبيعية.

وأشاد المسؤولون بالتقنيات المستخدمة في الإنتاج، التي تعتمد على أحدث المعايير التكنولوجية لضمان الجودة والكفاءة.

واستمع الوزير والمحافظ عن شرح توضيحي عن الشركة والتي تُعد واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية والكيميائية في مصر. فتأسست الشركة لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية بمنتجات عالية الجودة، اعتمادًا على أحدث التقنيات الإنتاجية والمعايير العالمية ونشاط الشركة الرئيسي يتمثل في إنتاج الزيوت النباتية الطبيعية مثل زيوت الطهي والسمن النباتي، صناعة الصابون والمنظفات مثل صابون التواليت، الصابون السائل، ومساحيق الغسيل، تعبئة المياه الطبيعية، تُقدَّم بجودة عالية وتعبئة صحية تنافس الأسواق العالمية، منتجات العناية الشخصية: كالشامبو، الكريمات، والجل المعطر.

وتعتمد الشركة على خطوط إنتاج متطورة، مع تطبيق معايير دقيقة لضمان أعلى مستويات الجودة.

تغطية السوق المحلي من الزيوت

وتهدف الشركة إلى تغطية الأسواق المحلية وتوسيع نطاق التصدير للدول العربية والأفريقية،كما تلتزم الشركة بدورها الوطني في دعم الاقتصاد المصري وتوفير منتجات آمنة وصحية للمستهلك.

وتسعى شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية إلى تحقيق الريادة في قطاع الصناعات الغذائية والكيميائية، وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا من خلال الابتكار والجودة المستدامة.

وتفقد الوزير والمحافظ مجموعة متنوعة من منتجاتها التي تلبي احتياجات السوق المحلية والخارجية، ومن أبرزها، الزيوت النباتية الطبيعية (زيوت الطهي والسمن النباتي)الصابون الفاخر بأنواعه المختلفة، بما في ذلك صابون التواليت والصابون السائل، المنظفات المنزلية مثل شامبوهات الشعر وسائل تنظيف الأواني،المياه الطبيعية المعبأة بجودة عالية تنافس المنتجات العالمية، منتجات العناية الشخصية مثل الكريمات ومستحضرات الاستحمام المعطرة.

وخلال الجولة، قال الدكتور شريف فاروق: "شركة طنطا للزيوت والصابون تمثل أحد أعمدة الصناعة الوطنية التي نسعى لدعمها بشكل مستمر. جودة المنتجات وكفاءة العمليات الإنتاجية تؤكد أن لدينا قدرة على المنافسة عالميًا.”

كما أكد اللواء أشرف الجندي على أهمية دور الشركة في تحقيق التنمية الاقتصادية، قائلًا:

“الغربية تفخر بوجود شركات وطنية بهذا المستوى. منتجات الشركة ليست فقط ذات جودة عالية، ولكنها أيضًا تساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق للتصدير”.

وحرص الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال جولتهما التفقدية بشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، على لقاء العاملين بالشركة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية. وأشاد الوزير والمحافظ بجهود العاملين ودورهم الحيوي في ضمان جودة المنتجات واستمرارية العمليات الإنتاجية، مؤكدين أهمية دعم الكوادر البشرية وتوفير كل ما يلزم لتحفيزهم على مواصلة العطاء بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركة وتحقيق أهدافها الوطنية.

وفي ختام الجولة، تم التأكيد على مواصلة العمل لدعم المؤسسات الإنتاجية المصرية.باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة الدولة لدعم المشروعات الإنتاجية الكبرى وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية. وأكد المسؤولون أن مثل هذه الجولات تساهم في حل التحديات التي تواجه الشركات، وتعزز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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