الطقس الآن.. خريطة سقوط الأمطار في مدن ومحافظات مصر اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - الطقس.. تزامنًا مع سقوط الأمطار على بعض المحافظات، يبحث العديد من المواطنين، عن حالة الطقس الآن، وخريطة سقوط الأمطار اليوم في المدن والمحافظات.

حالة الطقس الآن

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، محذرة من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، حيث تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري، موضحة أن الأمطار قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أحوال الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية، تتراوح من 50:40 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتكون سرعة الرياح 85:60 كم/س وارتفاع الأمواج من 6:4 متر، موضحة أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس لتكون سرعة الرياح من 70:60 كم/س.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

درجات الحرارة اليوم

- درجات الحرارة في القاهرة: الصغرى 15 درجة والعظمى 22 درجة.

- درجات الحرارة في العاصمة الإدارية: الصغرى 14 درجة والعظمى 23 درجة.

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر: الصغرى 14 درجة والعظمى 23 درجة.

- درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 14 درجة والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 16 درجة والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 15 درجة والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 15 درجة والعظمى 21 درجة.

- درجات الحرارة في السويس: الصغرى 14 درجة والعظمى 22 درجة.

- درجات الحرارة في العريش: الصغرى 14 درجة والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة في رفح: الصغرى 13 درجة والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة في طابا: الصغرى 16 درجة والعظمى 23 درجة.

- درجات الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 19 درجة والعظمى 26 درجة.

- درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 14 درجة والعظمى 19 درجة.

- درجات الحرارة في العلمين: الصغرى 14 درجة والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 15 درجة والعظمى 20 درجة.

- درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 18 درجة والعظمى 28 درجة.

- درجات الحرارة في مرسى علم: الصغرى 19 درجة والعظمى 28 درجة.

- درجات الحرارة في شلاتين: الصغرى 18 درجة والعظمى 29 درجة.

- درجات الحرارة في حلايب: الصغرى 19 درجة والعظمى 26 درجة.

- درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 14 درجة والعظمى 22 درجة.

- درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 13 درجة والعظمى 23 درجة.

- درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 12 درجة والعظمى 23 درجة.

- درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 13 درجة والعظمى 25 درجة.

- درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 14 درجة والعظمى 28 درجة.

- درجات الحرارة في قنا: الصغرى 15 درجة والعظمى 29 درجة.

- درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 14 درجة والعظمى 30 درجة.

- درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 15 درجة والعظمى 28 درجة.

- درجات الحرارة في الوادى الجديد: الصغرى 12 درجة والعظمى 29 درجة.