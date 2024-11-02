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سحب ركامية وأمطار غزيرة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

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سحب ركامية وأمطار غزيرة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

سحب ركامية وأمطار غزيرة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه طبقًا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية ، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على محافظة مطروح يصاحبها أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا.

 

كما تظهر السحب الركامية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري  ومدن القناة يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

كما تظهر بعض التكونات الركامية على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد يصاحبها أمطار خفيفة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا على جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.
 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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