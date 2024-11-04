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عودة حركة المترو لطبيعتها على الخط الأول - أخبار كلمتك

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عودة حركة المترو لطبيعتها على الخط الأول - أخبار كلمتك

عودة حركة المترو لطبيعتها على الخط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - انتظمت حركة القطارات على الخط الأول للمترو خط المرج حلوان بعد تأخر بعض القطارات نتيجة التشغيل الاحترازي بسبب بعض الأعمال الفنية.

وعلى صعيد آخر تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل استعدادات مترو الأنفاق لموسم الشتاء وما يتبعها من بعض التعديلات على حركة التشغيل لمترو الأنفاق بما يتناسب مع فصل الشتاء. 

أعداد ركاب المترو 

وارتفعت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال 24 الماضية، حيث نقل المترو، أكثر من 3  ملايين و500 ألف راكب بكافة الخطوط، بارتفاع عن معدل ركاب أمس، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

وكان الخط الأول للمترو هو الأعلى بين الخطوط حيث نقل نحو مليون و350 ألف راكب  خلال الساعات الماضية 

وأصدر مترو الأنفاق تعليمات بالتيسير على الركاب الراغبين فى الحصول على اشتراك المترو وتحرير الاشتراكات بما يساهم فى تقليل الزحام على شبابيك التذاكر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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