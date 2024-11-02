تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مدبولي: نعمل على توفير وحدات سكنية تُلبي جميع احتياجات المواطنين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدبولي: نعمل على توفير وحدات سكنية تُلبي جميع احتياجات المواطنين - أخبار كلمتك

مدبولي: نعمل على توفير وحدات سكنية تُلبي جميع احتياجات المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 05:05 مساءً - تفقد الـدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع "الواحة فيو" بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، وذلك خلال جولته اليوم بعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية.

وفي مُستهل جولته بالمشروع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير وحدات سكنية مُتنوعة تُلبي جميع احتياجات المواطنين، وتناسب مختلف شرائح الدخل، ضمن مخططات التنمية التي وضعتها الدولة، والتي تستهدف إنشاء مُجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، بما يُسهم في الارتقاء بجودة ونوعية الحياة للمواطنين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس / خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والذي أوضح أن المشروع مُقام على مساحة 40 فدانًا، ويتكون من 54 عمارة (دور أرضي + 11 دور متكرر)، بإجمالي عدد 2528 وحدة سكنية.

كما نوه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى أن منطقة الخدمات بالمشروع تحتوي على 76 محلاً تجاريًا، بمساحات متنوعة تتراوح من 120 إلى 370 م2، و6 ملاعب رياضية، ومسجد، وحضانة، وناد صحي، ومساحات خضراء، بالإضافة إلى 6 أماكن انتظار سطحية للسيارات، وعدد 2 بدروم جراجات.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي بتفقد عدد من نماذج الوحدات السكنية وأعمال التشطيبات، كما قام بتفقد المسجد الموجود بالمشروع، حيث أشاد بجودة وكفاءة التنفيذ، وكذا أهمية المشروعات الخدمية والترفيهية المنفذة بالمشروع.

وتمت الإشارة إلى أنه تم فتح باب الحجز بالمشروع، وهناك إقبال كبير من المواطنين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق