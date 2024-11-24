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إيران تعتزم عقد محادثات نووية مع بريطانيا وأوروبا وألمانيا - أخبار كلمتك

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إيران تعتزم عقد محادثات نووية مع بريطانيا وأوروبا وألمانيا - أخبار كلمتك

إيران تعتزم عقد محادثات نووية مع بريطانيا وأوروبا وألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم الأحد، نقلًا عن عدة مصادر دبلوماسية إيرانية، أن إيران تعتزم إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم 29 نوفمبر في جنيف.

  إيران تعتزم إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا

وقالت كيودو إن من المتوقع أن تسعى الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان إلى التوصل لحل للأزمة النووية مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أعربت، أمس السبت، عن قلقها الشديد إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثّت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء إعلان إيران بعد أن تقدمت القوى الغربية الأربع باقتراح ينتقد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة.

وتم الخميس الماضي  تبني القرار الذي يذكر إيران بالتزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية: نلاحظ بقلق شديد إعلان إيران أنها بدلًا من الرد على القرار بالتعاون، فإنها تخطط للرد بمزيد من التوسع في برنامجها النووي بطرق لا تستند إلى أي أساس سلمي موثوق".

 وأضافت "نتوقع من إيران العودة إلى مسار الحوار والتعاون مع الوكالة".

 إيران تضع مجموعة من أجهزة الطرد  في الخدمة 

وأعلنت إيران، أنها ستضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة".

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.

وأضاف بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية أنه "بموازاة ذلك، سيتواصل التعاون الفني وعلى صعيد الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بموجب التزامات قطعتها إيران.

وقال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمال وندي: إن الإجراء الجديد يرتبط خصوصًا بتخصيب اليورانيوم.

وتتصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط خشية من أن تحاول طهران تطوير سلاح نووي، وهو أمر لطالما نفته طهران.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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