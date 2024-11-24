عبد اللطيف يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

عبد اللطيف يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الإحصاء: قوة العمل في السوق المصري تصل لـ 63.6 مليون فرد - أخبار كلمتك

الإحصاء: قوة العمل في السوق المصري تصل لـ 63.6 مليون فرد - أخبار كلمتك

خيرت بركات: توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية - أخبار كلمتك

خيرت بركات: توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية - أخبار كلمتك

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان شركة طنطا للزيوت والصابون - أخبار كلمتك

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان شركة طنطا للزيوت والصابون - أخبار كلمتك

أسرة في تعز تناشد بمساعدتها في العثور على طفلتها المفقودة - أخبار كلمتك

أسرة في تعز تناشد بمساعدتها في العثور على طفلتها المفقودة - أخبار كلمتك

تدشين حملة التحصين ضد هذا المرض بالحديدة - أخبار كلمتك

تدشين حملة التحصين ضد هذا المرض بالحديدة - أخبار كلمتك

تفاصيل مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة - أخبار كلمتك

تفاصيل مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة - أخبار كلمتك

نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية - أخبار كلمتك

نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:29 - الجيش الأردني يعلن تصفية متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:29 - الجيش الأردني يعلن تصفية متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الخارجية والهجرة يلتقي ولي عهد الكويت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية والهجرة يلتقي ولي عهد الكويت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يلتقي ولي عهد الكويت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:08 مساءً - استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته يوم 24 نوفمبر إلى دولة الكويت الشقيقة بلقاء ولي العهد، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي نقل تحيات رئيس الجمهورية إلى شقيقه أمير دولة الكويت وولي عهده، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا توافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب.

مبديًا الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته، مشيرًا إلى تطلع الجانب المصري للحفاظ على دورية انعقاد كافة الأطر المؤسسية الثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأبدى وزير الخارجية تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذًا في الاعتبار ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.

كما نوه إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالكويت، مشددًا على دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية يحذر في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي من خطورة استمرار انتهاكات الاحتلال في غزة

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البوليفية استيراد اللحوم والدواجن وتصدير الدواء المصري

وزير الخارجية المصري يعقد مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونغولية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم.. استئناف جلسات محاكمة متهم من أعضاء الجماعة الإرهابية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق