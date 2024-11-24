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ختام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "السهم الثاقب 2024" - أخبار كلمتك

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ختام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "السهم الثاقب 2024" - أخبار كلمتك

ختام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك "السهم الثاقب 2024" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:16 مساءً - اختتمت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك " السهم الثاقب 2024" بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية والذي تم تنفيذه على مدار الشهر الجاري بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة بصفة مراقب.

قوات المظلات المصرية والسعودية

وشهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ قفزة صداقة لقوات المظلات المصرية والسعودية،  كما قامت القوات البرية والقوات الخاصة المدعومة بعناصر من القوات الجوية بتنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية والسيطرة عليها، وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية التي أبرزت الدقة والمهارة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

القوات البحرية بالتعاون مع القوات الجوية المشاركة بالتدريب

كما نفذت عناصر من القوات البحرية بالتعاون مع القوات الجوية المشاركة بالتدريب عملية إقتحام إحدى الجزر الساحلية حيث قامت قوات المظلات بالقفز المظلي لاحتلال مراكز تأمين رأس الشاطئ، كما نفذت القوات الخاصة البحرية أعمال الإغارة على ساحل الجزيرة، فضلًا عن تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية تضمنت التدريب على حق الزيارة والتفتيش، والتدريب على أعمال البحث عن الغواصات المعادية , وتنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحى عكست المهارة العالية فى تدمير الأهداف المعادية.

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وحضر المرحلة الختامية الفريق الركن فهد بن سعود الجهنى رئيس أركان القوات البرية السعودية واللواء وليد حموده عوض مساعد وزير الدفاع وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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