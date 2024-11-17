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انضمام الممثلة "بورنا جاجاناثان" لطاقم عمل مسلسل Lanterns - أخبار كلمتك

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انضمام الممثلة "بورنا جاجاناثان" لطاقم عمل مسلسل Lanterns - أخبار كلمتك

انضمام الممثلة "بورنا جاجاناثان" لطاقم عمل مسلسل Lanterns - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:47 صباحاً - DC، أعلنت شركة دي سي، عن تعاقدها رسميا، مع الممثلة "بورنا جاجاناثان" للمشاركة في مسلسل "Lanterns" المقرر عرضه على شبكة قنوات HBO.

وأوضحت شركة دي سي أن الممثلة "بورنا جاجاناثان"، ستجسد دور شخصية تدعى “زوي” والتي توصف بأنها واثقة من نفسها ومتوازنة في أي موقف يحدث حولها.

تفاصيل مسلسل Lanterns

يتبع مسلسل Lanterns، هال جوردان برفقة المجند الجديد في فيلق الـ 'Lanterns'، جون ستيوارت أثناء يحققهما، في لغز غامض عن جريمة قتل في كوكب الأرض، وتحديدًا في الأراضي الأمريكية.

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تفاصيل تعاون شركة DC وشبكة HBO لإنتاج مسلسل Lanterns

 أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة، 'DC'، عن تعاونها مع شبكة HBO، لإنتاج مسلسل السوبر هيرو، Lanterns.

وأوضحت شركة DC، أن مسلسل Lanterns، سيتكون من ثماني حلقات، ويتبع المسلسل هال جوردان برفقة المجند الجديد، في فيلق الـ 'Lanterns'، جون ستيوارت، أثناء عملهم في التحقيق حول لغز غامض عن جريمة قىَل في كوكب الأرض، وتحديدًا في الأراضي الأمريكية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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