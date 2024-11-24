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ارتدوا الملابس الشتوية.. الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل الطقس بعد أمطار اليوم - أخبار كلمتك

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ارتدوا الملابس الشتوية.. الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل الطقس بعد أمطار اليوم - أخبار كلمتك

ارتدوا الملابس الشتوية.. الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل الطقس بعد أمطار اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد حيث حذرت من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدأت من الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بتساقط الأمطار في معظم محافظات شمال البلاد وأيضا القاهرة الكبرى تشهد هطول أمطار الآن.

سبب سقوط الأمطار

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن سقوط الأمطار بسبب التأثير من منخفض جوي موجود فى طبقات الجو العليا مصحوب بهواء بارد، وأيضا كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط منخفضة القيم بشكل ملحوظ.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأوضحت أن انخفاض درجات الحرراة يكون ملحوظ خلال فترات النهار وأيضا ساعات الليل متوقع درجة الحرراة العظمى 22 درجة وسرعات الرياح تصل 40 كم/ع، متوقع أيضا فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدار اليوم بمعظم محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وتصل إلى محافظات الصعيد.

وأشارت الدكتورة منار غانم إل أن الأسبوع الحالي يشهد قيم درجات حرارة منخفضة مساء تصل إلى 14 درجة وأن درجات الحرارة ليس من المتوقع أن تشهد ارتفاعا جديدا، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية العادية صباحا ومساءا على أن يتم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة مع مرور الوقت.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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