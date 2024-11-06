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التعليم: يجوز تطبيق الدراسة بنظام الفترتين بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات - أخبار كلمتك

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التعليم: يجوز تطبيق الدراسة بنظام الفترتين بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات - أخبار كلمتك

التعليم: يجوز تطبيق الدراسة بنظام الفترتين بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار رقم 166 لعام 2024، في العدد رقم 246 لجريدة الوقائع المصرية في 6 نوفمبر 2024، والذي يتعلق بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

تغيير نظام الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة

ونصت المادة الأولى من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 166 لعام 2024، على استبدال نص المادة 6 من القرار الوزاري رقم 285 لعام 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النص الآتي: «تسير الدراسة في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على نظام اليوم الواحد يتوسطها فترة راحة، مع شغل فراغات اليوم بأنواع الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.

- يجوز أن تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام الفترتين بدلاً من اليوم الواحد حال ازدياد الكثافة مع مراعاة شغل فراغات الفترتين بأنواع الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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