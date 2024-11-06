التعليم: يجوز تطبيق الدراسة بنظام الفترتين بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار رقم 166 لعام 2024، في العدد رقم 246 لجريدة الوقائع المصرية في 6 نوفمبر 2024، والذي يتعلق بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

تغيير نظام الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة

ونصت المادة الأولى من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 166 لعام 2024، على استبدال نص المادة 6 من القرار الوزاري رقم 285 لعام 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النص الآتي: «تسير الدراسة في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على نظام اليوم الواحد يتوسطها فترة راحة، مع شغل فراغات اليوم بأنواع الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.

- يجوز أن تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام الفترتين بدلاً من اليوم الواحد حال ازدياد الكثافة مع مراعاة شغل فراغات الفترتين بأنواع الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.