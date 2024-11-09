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شيطان كرداسة، أولى حلقات مسلسل «القصة الكاملة» من ملفات المحاكم المصرية - أخبار كلمتك

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شيطان كرداسة، أولى حلقات مسلسل «القصة الكاملة» من ملفات المحاكم المصرية - أخبار كلمتك

شيطان كرداسة، أولى حلقات مسلسل «القصة الكاملة» من ملفات المحاكم المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 11:20 صباحاً - يطلق المخرج الكبير مجدى الهوارى عبر الشاشات الصغيرة بمصر والدول العربية مشروعا فنيا يوثق قصصا إجرامية من خلال عمل تليفزيونى بعنوان: «القصة الكاملة»، وهو المشروع الذى سيحوله الهوارى من محتوى إلكترونى قدمه البلوجر سامح سند إلى مشروع فنى كبير يشارك فى كتابته  10 مؤلفين وكُتاب سيناريو معروفين من بينهم: عمرو سمير فرج، إنجى علاء، محمد سليمان عبدالمالك ومحمد صلاح العزب. يضم الجزء الأول من مشروع “القصة الكاملة” عددا من قصص ملفات المحاكم المصرية وتعرض فى سياق درامى توثيقى ومشوق.

شيطان كرداسة - القصة الكاملة

وستكون القصة الأولي الذي تعرض بشكل درامي هى “شيطان كرداسة” من تأليف محمد صلاح العزب وفرح العزب، تعمل على إخراج تلك القصة المخرجة ياسمين أحمد كامل.

وكان قد قدم سامح سند تلك القصة فى 21 يناير من العام الجاري ولاقي بها تفاعل جماهيري واسع عبر المنصات الرقمية المختلفة.

وكان قد تحدث صاحب الفكرة والمشروع مجدى الهوارى  لـ«كلمتك»: سوف نبدأ تصوير مسلسل القصة الكاملة فى شهر أبريل المقبل، وستعرض القصص على شكل  حلقات منفصلة متصلة، حيث يتم تقديمها فى إطار درامى مشوق، مضيفًا: المسلسل سيكون بمثابة توثيق متميز لسلسلة جرائم حقيقية حدثت فى مصر وخارج مصر على مدار أكثر من 100 عام.

وقال “الهواري” إن هذا المشروع نواة لتصدير فورمات مصرية درامية إلى العالم بدلا من استيراد فورمات لمسلسلات أجنبية يتم تمصيرها وتقديمها، مردفا: “نحن نمتلك جبلا من الحكايات الأكثر إثارة والأكثر توغلا فى العنصر البشرى التى من شأنها صُنع آلاف من الأعمال الفنية”.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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