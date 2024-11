مشاهير العرب - وفاة الممثل الأمريكي توني تود tony todd عن عمر يناهز 69 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - رحل الفنان الأمريكي توني تود، الذي اشتهر بدوره في بطولة أفلام الرعب، عن عمر يناهز 69 عامًا، دون الكشف عن سبب وفاته حتى الآن.

وفاة توني تود

وتوفي توني تود يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر في مسكنه في مدينة لوس أنجلوس، وأفاد موقع «Deadline» أنه كان يبلغ من العمر 69 عامًا، لكنهم لم يشاركوا تفاصيل سبب وفاته.

توني تود

وولد توني تود في 4 ديسمبر عام 1954 في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة، واستمرت مسيرته الفنية على مدار 40 عامًا، حيث شارك كثيرًا في مجال التلفزيون مع استمراره في التمثيل على الشاشة الكبيرة.

وكان لدى تود أكثر من 240 عملًا سينمائيًا وتلفزيونيًا، ومن أشهر أعماله التلفزيونية مثل 21 Jump Street وNight Court وMacGyver وMatlock، Jake and the Fatman، Law & Order، The X-Files، NYPD Blue وBeverly Hills 90210، Xena: Warrior Princesss» وغيرها.

أعمال توني تود

كما اشتهر تود بلعب دور القاتل في فيلم Candyman وظهر أيضًا في تكملة الفيلم عام 2021. كما ظهر في مسلسل الرعب Final Destination، بالإضافة إلى الدراما الحربية Platoon، من بين العديد من المسلسلات الأخرى.

وكان آخر أعمال توني تود فيلم الرعب «Stream»، كما قام بتصوير فيلم «Final Destination: Bloodlines»، الذي من المقرر عرضه في وقت ما من العام المقبل.