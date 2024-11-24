توتنهام السبب.. جوارديولا يفشل في معادلة إنجاز مانشيني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:36 صباحاً - فشل مانشستر سيتي في إيقاف انتكاساته المتتالية بمختلف البطولات، بسقوطه في عقر داره على يد توتنهام في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي.



وتعرض المان سيتي للهزيمة الخامسة على التوالي بمختلف البطولات، بهزيمته 0-4 في ملعب "الاتحاد" أمام السبيرز.

وأشار الحساب الرسمي للبريميرليج، إلى عدم قدرة السيتي على معادلة سلسلة اللاهزيمة الخاصة به داخل ملعبه في البريميرليج.

ثالث أطول سلسلة لا هزيمة داخل أرضه

وكان السيتي قد حقق ثالث أطول سلسلة لا هزيمة داخل أرضه في تاريخ الدوري الممتاز، بوصوله إلى 37 مباراة متتالية بلا خسارة بين ديسمبر 2010 وديسمبر 2012، في عهد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

وكانت كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا على بعد مباراتين فقط من معادلة السلسلة المذكورة، لتتوقف عند 35 مباراة بعد الخسارة أمام الفريق اللندني.

ويبقى تشيلسي متفوقا بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، إذ يملك الرقم القياسي لأطول سلسلة لا هزيمة في ملعبه بالمسابقة، والتي حققها على مدار 86 مباراة متتالية بين مارس 2004 وأكتوبر 2008.

ويأتي ليفربول ثانيا بوصوله إلى 68 مباراة متتالية بلا خسارة في "أنفيلد"، وذلك بين مايو 2017 ويناير 2021.

فاز فريق توتنهام هوتسبير على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 0/4، في المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد، مساء السبت، في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل جيمس ماديسون هدفين لفريق توتنهام في شباك مانشستر سيتي في الدقيقتين 13 و20.

وأضاف بيدرو بورو الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وسجل جونسون الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – مانويل أكانجي – جوشكو جفارديول.

خط الوسط: ريكو لويس – إلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو – إيرلينج هالاند – فيل فودين.

تشكيل توتنهام لمباراة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو - رادو دراجوشين – بين دافيز – ديستني أودوجي.

خط الوسط: بابي سار – بيسوما – جيمس ماديسون.

خط الهجوم: كولوسيفسكي – دومينيك سولانكي – سون هيونج مين.

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