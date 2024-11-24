عن مسيرة محمد فوزي، عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما الإسماعيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:07 مساءً - يقيم المركز القومي للسينما فعاليات نادي سينما الإسماعيلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٧ نوفمبر الجاري بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، في تمام الساعة السابعة مساء.

عرض فيلم أمير البهجة

وخلال الفعالية يعرض فيلم “أمير البهجة” للمخرج ومدير التصوير حسين بكر، ويسلط الفيلم الضوء على حياة وأعمال الفنان الراحل محمد فوزي، من خلال شهادات ضيوف تحدثوا عن مسيرته الفنية وأثره في الساحة الموسيقية المصرية، ومن بينهم الموسيقار عمار الشريعي، والناقد السينمائي إمام عمر، والمطرب أحمد إبراهيم، ومنير فوزي نجل الفنان الراحل، والمخرج القدير سمير سيف، وتم تنفيذ المونتاج للفيلم بإهداء من المخرج التسجيلي سامي محمد علي، بينما قام المايسترو أحمد عاطف بالإعداد الموسيقي.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، والناقد السينمائي إسلام أحمد علي، حيث يتم خلالها مناقشة الفيلم مع الجمهور.

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