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الصحة اللبنانية: استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

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الصحة اللبنانية: استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

الصحة اللبنانية: استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:58 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطا في بيروت.


وأضافت أنه في هذه الأثناء، تُسمَع أصوات سيارات الإسعاف في العاصمة.

هزت سلسلة من الغارات العنيفة العاصمة بيروت، على غرار تلك الغارات التي اغتيل فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

واستهدفت الغارات  3 مبان في قلب العاصمة، وتحديدًا في منطقة البسطة الفوقا، التي تم استهدافها خلال الأسابيع الماضية، وكان الهدف فيها مسؤول بحزب الله.

 

وكانت الغارات الإسرائيلية قد تجددت، في وقت متأخر من مساء الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن وجه الجيش تهديدات بالقصف، وطالب السكان بضرورة إخلاء العديد من المباني.

وأظهرت خريطة نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال أن المباني المستهدفة تقع في منطقتي الغبيري وحارة حريك بالضاحية الجنوبية.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات غارات عنيفة على مناطق عدة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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