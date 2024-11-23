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صافرات الإنذار تدوي في حيفا وأنباء عن انفجارات في المدينة - أخبار كلمتك

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صافرات الإنذار تدوي في حيفا وأنباء عن انفجارات في المدينة - أخبار كلمتك

صافرات الإنذار تدوي في حيفا وأنباء عن انفجارات في المدينة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:42 صباحاً - دوت صافرات الإنذار فجر اليوم السبت في مدينة حيفا في شمال إسرائيل وسط أنباء عن انفجارات هزت المدينة.


وسمع دوي صافرات الإنذار في حيفا والكريوت بعد إطلاق صواريخ من لبنان، كما سمع صوت 10 انفجارات على الأقل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه بعد إطلاق صفارات الإنذار في حيفا، شوهدت عمليات اعتراض في سماء المدينة والبلدات المحيطة الأخرى.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى العثور على شظايا اعتراضية في أماكن مختلفة في منطقة الكريوت، فيما تضررت عدة مركبات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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