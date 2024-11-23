صافرات الإنذار تدوي في حيفا وأنباء عن انفجارات في المدينة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:42 صباحاً - دوت صافرات الإنذار فجر اليوم السبت في مدينة حيفا في شمال إسرائيل وسط أنباء عن انفجارات هزت المدينة.



وسمع دوي صافرات الإنذار في حيفا والكريوت بعد إطلاق صواريخ من لبنان، كما سمع صوت 10 انفجارات على الأقل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه بعد إطلاق صفارات الإنذار في حيفا، شوهدت عمليات اعتراض في سماء المدينة والبلدات المحيطة الأخرى.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى العثور على شظايا اعتراضية في أماكن مختلفة في منطقة الكريوت، فيما تضررت عدة مركبات.

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