مشاهير العرب - أبرزهم حماقي وتامر حسني.. نجوم الفن يشاركون في جنازة محمد رحيم (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:51 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن، على المشاركة في تشييع جثمان الملحن محمد رحيم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

جنازة محمد رحيم

وحضر صلاة جنازة محمد رحيم، كل من مصطفى كامل، تامر حسني، ومحسن جابر، ومحمد حماقي، والمخرج ياسر سامى، والموزع أحمد عادل، والشاعر هاني الصغير، وحلمي عبد الباقي، وجنات، ولقاء سويدان، والمخرج ماندو العدل، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعى، والموزع توما، والفنان أحمد زاهر.

وفاة محمد رحيم

ورحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.

آخر أعمال محمد رحيم

آخر أعمال الملحن محمد رحيم، هي أغنية بصوت الفنانة أمل غربي، والتي تضمنت كلماتها الأتي: «لا تلعب دوار الوفى.. عمسرح جروحي، بكفي بقى تمثيل، لا تظن إنك لو رحت.. راحت معك روحي، كل شي في إلو بديل.. كل شي في إلو بديل، قلّي شو بعمل بكرا.. بكرا بـ ورودي.. شو بعمل بكرا بـ ورودي، مين لبدو يصونها.. يا حبيبي وعودي.. مين لبدو يصونها وعودي».