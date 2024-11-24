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وزارة الشباب والرياضة تكرّم بطل العرب الشطرنجي خالد العماري - أخبار كلمتك

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وزارة الشباب والرياضة تكرّم بطل العرب الشطرنجي خالد العماري - أخبار كلمتك

وزارة الشباب والرياضة تكرّم بطل العرب الشطرنجي خالد العماري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:52 مساءً - كلمتك/خاص:

كرّمت وزارة الشباب والرياضة قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة ممثلاً بـ وكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي، الشطرنجي خالد العماري، بطل العرب للشطرنج لفئة تحت 20 عامًا في البطولة العربية، التي أقيمت في تونس مؤخرًا.

وخلال حفل التكريم، الذي أقيم بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، هنأ وكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي، لاعب المنتخب الوطني للشطرنج خالد العماري، على هذا الإنجاز، مؤكدًا اهتمام قيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير نايف البكري، ورعايتها للأبطال الذين يحققون الإنجازات ويرفعون أسم بلادنا خارجيًا.

وأكد الخليفي، على أهمية دعم المواهب الشابة وتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات، متمنيًا له المزيد من تحقيق الألقاب والنجاح في مسيرته الرياضية القادمة.

من جانبه، عبر اللاعب خالد العماري، عن بالغ شكره وتقديره لوزارة الشباب والرياضة على هذا التكريم، مؤكدا أن هذا الدعم سيكون حافزا لمواصلة العمل الجاد وتحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا.

وكان العماري قد نال لقب "أستاذ دولي" (IM) بالإضافة إلى تحقيق نورم "أستاذ كبير" (GM)، مما يمثل قفزة نوعية في مسيرته الشطرنجية. وقد بلغ تقييم أدائه في اللعب الكلاسيكي 2228 نقطة.

حضر التكريم مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والأندية فرحان ثابت المنتصر، ومدير إدارة الأندية أحمد العسيلي، ورئيس اتحاد الشطرنج فرع عدن رمزي محمد قاسم.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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