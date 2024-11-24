وزارة الشباب والرياضة تكرّم بطل العرب الشطرنجي خالد العماري - أخبار كلمتك

كرّمت وزارة الشباب والرياضة قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة ممثلاً بـ وكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي، الشطرنجي خالد العماري، بطل العرب للشطرنج لفئة تحت 20 عامًا في البطولة العربية، التي أقيمت في تونس مؤخرًا.

وخلال حفل التكريم، الذي أقيم بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، هنأ وكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي، لاعب المنتخب الوطني للشطرنج خالد العماري، على هذا الإنجاز، مؤكدًا اهتمام قيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير نايف البكري، ورعايتها للأبطال الذين يحققون الإنجازات ويرفعون أسم بلادنا خارجيًا.

وأكد الخليفي، على أهمية دعم المواهب الشابة وتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات، متمنيًا له المزيد من تحقيق الألقاب والنجاح في مسيرته الرياضية القادمة.

من جانبه، عبر اللاعب خالد العماري، عن بالغ شكره وتقديره لوزارة الشباب والرياضة على هذا التكريم، مؤكدا أن هذا الدعم سيكون حافزا لمواصلة العمل الجاد وتحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا.

وكان العماري قد نال لقب "أستاذ دولي" (IM) بالإضافة إلى تحقيق نورم "أستاذ كبير" (GM)، مما يمثل قفزة نوعية في مسيرته الشطرنجية. وقد بلغ تقييم أدائه في اللعب الكلاسيكي 2228 نقطة.

حضر التكريم مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والأندية فرحان ثابت المنتصر، ومدير إدارة الأندية أحمد العسيلي، ورئيس اتحاد الشطرنج فرع عدن رمزي محمد قاسم.