طقم يدهس طبيب ويرميه بالشارع(صور) - أخبار كلمتك



دهس طقم حوثي طالب بالمستوى الرابع طب بشري في اب ورمى جثثه بالشارع.

وقال الناشط ابراهيم عسقين:الطالب

‏احمد عبدالحكيم احمد علي سنة رابعه طب بشري في جامعة اب

تعرض لحادثة دهس من فبل طقم يتبع الحوثيين داخل مدينة اب بداية شهر نوفمبر الجاري وتركوه في الشارع مضرجا بدمه ولم يكلفوا انفسهم حتى اسعافه ..

تضررت يد احمد بشكل كبير جدا

واضاف:وتم اجراء عدة عمليات جراحية ليده لكن التوصية من الأخصائي المعالج بضرورة نقله للعلاج في مركز متخصص بالخارج خوفا من فقدان احمد ليده بسبب نقص الامكانيات العلاجية اللازمة داخل محافظة اب وداخل اليمن بشكل عام لم يكلف الحوثيين انفسهم مسألة علاج احمد ولم يتم معاقبة الذي كان يسوق الطقم ..

واختتم:بل انهم بكل وقاحة منعوا والد المصاب من اثارة القضية اعلاميا حتى لايتكدر الرأي العام وهددوه بالعواقب لذلك ومنها السجن الان والد المصاب وذويه في وضع جدا سئ ليست لديهم القدرة على علاج ولدهم في الخارج والمهددة يده بالبتر ليضيع مستقبله كطبيب وايضا لم يقدروا على إلزام الطرف الاخر بتحمل تكاليف ذلك العلاج ..

