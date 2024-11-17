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الكشف عن قيام شابة بالنصب على مغترب لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

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الكشف عن قيام شابة بالنصب على مغترب لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

الكشف عن قيام شابة بالنصب على مغترب لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:11 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي راشد معروف:هذه نصبت على مغترب  لسنوات طويلة ولما اليوم تواصل يشرح الأمر وارسل صورها وصور البطاقة التي كان يحول عليها قلت له البطاقة مزورة واضح .
واضاف:والصورة مش يمنية هذه من النت تنزلها وترسل لك، قام يحلف ويقول انا اكتشفت انك غبي، هذه تتصلبي صوت وصورة عبر الإيمو والان تجي تقول مش يمنية وكمان تقول الصورة من النت
واختتم:المهم قلت له إتصال الايمو هذه خدعة قديمة، يحطون لك فيديو مسجل لأي بنت من النت ويتصلون تشوفها قدامك بنت صوت وصورة، وخلف الشاشة يوجد بنت حقيقية تتحدث معك بصوتها وانت تفتكر ان الصوت هو صوت البنت التي أمامك وبعد شرح طويل بدأ كذا يقتنع مبدأيا بأنه أكل تفاح

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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