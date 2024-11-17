الكشف عن قيام شابة بالنصب على مغترب لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

قال الاعلامي راشد معروف:هذه نصبت على مغترب لسنوات طويلة ولما اليوم تواصل يشرح الأمر وارسل صورها وصور البطاقة التي كان يحول عليها قلت له البطاقة مزورة واضح .

واضاف:والصورة مش يمنية هذه من النت تنزلها وترسل لك، قام يحلف ويقول انا اكتشفت انك غبي، هذه تتصلبي صوت وصورة عبر الإيمو والان تجي تقول مش يمنية وكمان تقول الصورة من النت

واختتم:المهم قلت له إتصال الايمو هذه خدعة قديمة، يحطون لك فيديو مسجل لأي بنت من النت ويتصلون تشوفها قدامك بنت صوت وصورة، وخلف الشاشة يوجد بنت حقيقية تتحدث معك بصوتها وانت تفتكر ان الصوت هو صوت البنت التي أمامك وبعد شرح طويل بدأ كذا يقتنع مبدأيا بأنه أكل تفاح