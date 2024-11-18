الرياضة - 01:21 - للمرة الخامسة.. حزب الله يقصف تجمعا لقوات إسرائيلية جنوبى بلدة الخيام - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - للمرة الخامسة.. حزب الله يقصف تجمعا لقوات إسرائيلية جنوبى بلدة الخيام - أخبار كلمتك

إنارة هيئة الدواء المصرية باللون الأزرق في الأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر مضادات الميكروبات - أخبار كلمتك

إنارة هيئة الدواء المصرية باللون الأزرق في الأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر مضادات الميكروبات - أخبار كلمتك

خبير يكشف قيمة ما تحصل عليه مصر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم الاجئين وموعد وصولها - أخبار كلمتك

خبير يكشف قيمة ما تحصل عليه مصر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم الاجئين وموعد وصولها - أخبار كلمتك

عمرو أديب يهاجم طاهر محمد: إزاي تقارنوه بزيزو دا أعظم إنجازاته شال كاسيت لأغنية سطلانة (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو أديب يهاجم طاهر محمد: إزاي تقارنوه بزيزو دا أعظم إنجازاته شال كاسيت لأغنية سطلانة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:05 - الوطني الفلسطيني: قصف إسرائيل على شمال قطاع غزة هدفه قتل جميع المواطنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:05 - الوطني الفلسطيني: قصف إسرائيل على شمال قطاع غزة هدفه قتل جميع المواطنين - أخبار كلمتك

لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

منتخب بلغاريا يتعادل مع بيلاروسيا 1/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

منتخب بلغاريا يتعادل مع بيلاروسيا 1/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

الفنانة اروى تتحدث عن لقائها بفخامة الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

الفنانة اروى تتحدث عن لقائها بفخامة الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:49 - لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:49 - لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بين تأكيد ونفي وتحذير، حقائق غائبة حول نقل مكتب حماس من قطر إلى تركيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بين تأكيد ونفي وتحذير، حقائق غائبة حول نقل مكتب حماس من قطر إلى تركيا - أخبار كلمتك

بين تأكيد ونفي وتحذير، حقائق غائبة حول نقل مكتب حماس من قطر إلى تركيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:55 مساءً - نقل مكتب حماس إلى تركيا، عنوان ظل يتردد خلال الساعات الماضية بين نفى وتأكيد، على لسان مصادر مجهولة وفق ما نقلت عدة وكالات عالمية.

 

نقل مكتب حماس من قطر إلى تركيا

وبعد ساعات التخبط حول مدى صحة ما أشيع بشأن نقل مكتب حماس من قطر إلى تركيا، أكد مصدر من الحركة، مساء الإثنين، أن الحديث عن نقل مكتب الحركة إلى تركيا غير صحيح.

وأضاف المصدر لموقع "العربية" السعودي، أنه ما من أحد فرض على أي طرف إغلاق مكاتب حماس في قطر.

وكانت ترددت أنباء حول نقل مكتب حماس من قطر إلى تركيا على نطاق واسع منذ الساعات الأولى لفجر اليوم، ونفي مصدر تركي لوكالة "رويترز" صحة هذه الأنباء.

وأضاف المصدر وفق "رويترز" أن، أعضاء في حماس يزورون تركيا من وقت إلى آخر، لكن لم يتم نقل مكتب الحركة إلى البلاد.

جاء ذلك بعدما أكدت الدوحة، الأسبوع الماضي، أن كل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن مغادرة أعضاء حركة حماس قطر غير دقيقة.

 

الخارجية الأمريكية تعلق على نقل مكتب حماس لتركيا

في ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، إن الولايات المتحدة ستوضح للحكومة التركية أنه لا يمكن مواصلة العمل كالمعتاد مع حركة حماس، وذلك ردًّا على سؤال حول صحة تقارير تفيد بأن بعض قيادات حماس التي كانت في قطر انتقلت إلى تركيا.

أول تعليق من تركيا بشأن نقل مكتب حماس إلى أراضيها

حماس: جاهزون لوقف إطلاق النار وننتظر من ترامب الضغط على إسرائيل

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق