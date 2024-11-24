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موعد مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:09 صباحاً - يستضيف نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد نظيره لوهافر، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي على أرضية ملعب لابوجوار.

موعد مباراة نانت ضد لوهافر

وتقام مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي  في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة نانت ضد لوهافر 

ومن المقرر أن تذاع  قناة beIN SPORTS XTRA 1 مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق نانت المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 والخسارة في 5 مواجهات وتسجيل 14 هدفًا وتلقي 17، بينما يتواجد فريق لوهافر في المركز 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في 8 مواجهات وتسجيل 23 هدفًا وتلقي 15 هدفا آخر.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك  في 10 مباريات مع نانت هذا الموسم سجل خلالها هدفًا واحدًا في 397 دقيقة ولم يصنع أي أهداف أخرى.

وانخفضت قيمة مصطفى محمد التسويقية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية لتصل إلى 7 ملايين يورو فقط مقابل 10 ملايين الموسم الماضي.

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف الفريق في صيف 2022 على سبيل الإعارة قادما من جالطة سراي، ثم اشتراه النادي الفرنسي في صيف 2023 مقابل 5.7 مليون يورو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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