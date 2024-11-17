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طارق السيد: زيزو هيجدد للزمالك، والأهلي ما يقدرش على تمنه - أخبار كلمتك

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طارق السيد: زيزو هيجدد للزمالك، والأهلي ما يقدرش على تمنه - أخبار كلمتك

طارق السيد: زيزو هيجدد للزمالك، والأهلي ما يقدرش على تمنه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 04:19 صباحاً - زيزو، كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، حقيقة تجديد تعاقد أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الأبيض خلال الفترة القادمة.

موعد انتهاء عقد زيزو مع الزمالك

وينتهي عقد "زيزو" مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مع أي ناد خلال الميركاتو الشتوي، والرحيل عن الفريق في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم، حال عدم التوصل لاتفاق على التجديد.

طارق السيد، كلمتك

وقال طارق السيد في تصريحات تليفزيونية: "كل مصر تتحدث عن زيزو كأنه اللاعب الوحيد الذي يجدد عقده".

وتابع: "اللاعب لم يكن له أي رد فعل يشير إلى رفضه التجديد، والزمالك يسعى للتجديد، ولو لا قدر الله لم ينجح التجديد، فـ زيزو لن يلعب في أي نادٍ مصري سوى الزمالك".

الأهلي ميقدرش على سعر زيزو

وأردف: "زيزو سيجدد للزمالك خلال الفترة القادمة، وهناك أخبار جيدة لجمهور الأبيض، واللاعب متواجد داخل نادي الزمالك إن شاء الله".

واختتم: "هناك مفاوضات من أندية مصرية مع زيزو، وهناك عروض قوية له، ولن يلعب للأهلي، الأهلي ما يقدرش على تمنه، واللاعب متمسك بالزمالك".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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