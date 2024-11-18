قبائل ابين تطلق سراح الزبيدي عقب اختطاف دام يوم - أخبار كلمتك

اطلقت قبائل ابين سراح شاب عقب اختطاف دام يوم.

وقال الشاب يحيى الزبيدي:الحمد لله تم إطلاق سراحنا انا وزميلي بعد أن تم اختطافنا يوم الجمعة في ابين ونحن في طريقنا من عدن إلى المكلا على ذمة قضية عشال لا لشيء إلا أن اسمي ينتهي بالزبيدي

واضاف:حيث كانت قبائل ابين قد نصبت عدد من النقاط على امتداد الخط الساحلي من بعد مدينه شقرة إلى بعد مدينة أحور ويقولون بأنهم أعطوا الدولة مهله وان المهلة انتهت قبل ايام وبعد أن تم احتجازنا سالوني ماذا يقرب لك عيدروس واسئلة كثيرة ويقولون عشال مع شلال وعيدروس فهم الدولة ويقولون ستبقى عندنا حتى يتم الكشف عن عشال ومحاكمة خاطفيه

واختتم:وبعد مد وجزر معهم تدخلت أسرة عشال مشكورين واطلقوا سراحي وزميلي الذي رفض أن يفارقني رغم أنهم قالوا له اذهب في طريقك وتم الإفراج عنا في وقت متأخر من مساء أمس للأمانة تعاملوا معنا بكل احترام

وبعد تدخل أسرة عشال اعتذروا لنا عن صنيعهم ..

اننا نفتقد الدولة ونفتقد لرجال الدولة

فلو كانت هنالك دولة لما وصلنا الى ماوصلنا اليه..