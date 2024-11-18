الكشف عن تفاصيل جديدة بشان الجندي الذي اطلق النار على نفسه في عدن - أخبار كلمتك

زار العميد أحمد محمود البكري ، قائد الشرطة العسكرية الجنوبية ، اليوم الأحد ، الجريح عبدالرزاق خالد سعيد صالح الحوشبي ، والذي يخضع للعلاج في مستشفى الأمريكي بالعاصمة عدن ، جراء طلقة نارية أطلقها من بندقيته على جسده .

وأطمان العميد البكري ، في الزيارة ، على صحة الجريح الحوشبي ، وأهمية تقديم له الرعاية الصحية الكاملة ، مؤكدًا في السياق ذاته دعمه واهتمامه الكامل حتى يتماثل للشفاء .

وتبادل العميد البكري ، مع الجريح الحوشبي ، الأحاديث الودية ، معبراً عن تأسفه البالغ لما حدث له ، والوقوف إلى جانبه حتى يستكمل العلاج ، متمنياً له الشفاء العاجل ومزيداً من الصحة والعافية .

وأوضح العميد البكري ، أن قيادة الشرطة العسكرية الجنوبية تولي اهتماماً كبيراً بالجريح الحوشبي ، مؤكدًا أنهم على تواصل دائم مع أسرته والفريق الطبي والدائرة الصحية في القوات المسلحة الجنوبية وأن لا صحة للأخبار المغلوطة التي تحاول إثارة القضية وتوظيفها لصالح أجندات سياسية مشبوهة .

واستغرب العميد البكري ، من الادعاءات الإعلامية الباطلة المنسوبة لقيادة قوات الشرطة العسكرية الجنوبية والتي تفيد بأن الحادث سببه عدم صرف مرتباته ، مشيراً إلى أن ما حدث للجريح الحوشبي هو خطأ شخصي ارتكبه بنفسه ولا يمت بصلة لقيادة قوات الشرطة العسكرية الجنوبية .

ودعا العميد البكري ، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتحري المصداقية وأخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم تداول الشائعات التي تهدف إلى زعزعة النسيج الوطني الجنوبي ، وإثارة الفتن والنعرات المناطقية .