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الكشف عن تفاصيل جديدة بشان الجندي الذي اطلق النار على نفسه في عدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل جديدة بشان الجندي الذي اطلق النار على نفسه في عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل جديدة بشان الجندي الذي اطلق النار على نفسه في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:34 صباحاً - كلمتك/خاص:

زار العميد أحمد محمود البكري ، قائد الشرطة العسكرية الجنوبية ، اليوم الأحد ، الجريح عبدالرزاق خالد سعيد صالح الحوشبي ، والذي يخضع للعلاج في مستشفى الأمريكي بالعاصمة عدن ، جراء طلقة نارية أطلقها من بندقيته على جسده .

وأطمان العميد البكري ، في الزيارة ، على صحة الجريح الحوشبي ، وأهمية تقديم له الرعاية الصحية الكاملة ، مؤكدًا في السياق ذاته دعمه واهتمامه الكامل حتى يتماثل للشفاء .

وتبادل العميد البكري ، مع الجريح الحوشبي ، الأحاديث الودية ، معبراً عن تأسفه البالغ لما حدث له ، والوقوف إلى جانبه حتى يستكمل العلاج ، متمنياً له الشفاء العاجل ومزيداً من الصحة والعافية .

وأوضح العميد البكري ، أن قيادة الشرطة العسكرية الجنوبية تولي اهتماماً كبيراً بالجريح الحوشبي ، مؤكدًا أنهم على تواصل دائم مع أسرته والفريق الطبي والدائرة الصحية في القوات المسلحة الجنوبية وأن لا صحة للأخبار المغلوطة التي تحاول إثارة القضية وتوظيفها لصالح أجندات سياسية مشبوهة .

واستغرب العميد البكري ، من الادعاءات الإعلامية الباطلة المنسوبة لقيادة قوات الشرطة العسكرية الجنوبية والتي تفيد بأن الحادث سببه عدم صرف مرتباته ، مشيراً إلى أن ما حدث للجريح الحوشبي هو خطأ شخصي ارتكبه بنفسه ولا يمت بصلة لقيادة قوات الشرطة العسكرية الجنوبية .

ودعا العميد البكري ، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتحري المصداقية وأخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم تداول الشائعات التي تهدف إلى زعزعة النسيج الوطني الجنوبي ، وإثارة الفتن والنعرات المناطقية .

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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